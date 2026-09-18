Colombia se ve golpeada por sequías e inundaciones a la vez: agricultores y ganaderos entre los más afectados

Colombia ha enfrentado los últimos días sequías e inundaciones que, aunque opuestas, afectan gravemente a comunidades campesinas, sus cultivos y animales.

Las pérdidas son millonarias en departamentos como Meta y Cundinamarca, en donde las sequías e incendios forestales han golpeado parte del territorio, mientras las lluvias e inundaciones han causado estragos en otros puntos.

Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, destacó en diálogo con Noticias RCN el ejemplo de Villapinzón, donde “está lloviendo muchísimo, siendo una zona de gran producción de papa”.

Y es que, según advirtió, “el exceso de lluvia en algunas zonas, combinado con el déficit del recurso hídrico en otras, pone en aprietos a los productores” y puede desmejorar la calidad de sus productos.

Arroz, papa y carne entre los productos afectados:

Sumado a las afectaciones de los cultivos de papa en Villapinzón, Bedoya advirtió que “el caso del arroz también” se ha puesto sobre la mesa. “Hay una reducción muy importante en las áreas de siembra de arroz para la cosecha que se viene”.

Algunos cultivos, aunque logren sobrevivir, podrían generar menos ganancias a las de años anteriores, como “en el caso de los limones”, que “en el Eje Cafetero pueden salir más pequeños y eso todo va en contra del productor”.

Al igual que los precios cambiantes de los fertilizantes en el mercado internacional, lo que podría verse reflejado en la mesa de los consumidores.

Pero igual de preocupantes son los retos en la producción ganadera, “como lo han venido exponiendo desde la Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac) y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán)”, en medio de condiciones meteorológicas adversas, por donde se le mire.