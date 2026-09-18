¿Era gol legal de Inter Bogotá ante Nacional? Revelaron los audios del VAR

El pasado miércoles 16 de septiembre, James Rodríguez debutó oficialmente en la primera división del fútbol colombiano en la visita de Atlético Nacional a Internacional de Bogotá. El histórico volante entregó una linda asistencia al último minuto para darle la victoria a su equipo.

Sin embargo, la actuación de James quedó empañada por una polémica arbitral que se presentó en la anulación de un gol del equipo local cuando el partido se encontraba 1-2. El uruguayo Fabricio Sanguinetti había marcado el tanto del empate, pero lo anularon por fuera de lugar tras una extensa revisión en el VAR.

De hecho, el tiempo que tardó el equipo arbitral en decidir sobre esta acción, fue lo que obligó a dar 10 minutos de reposición al final del encuentro, tiempo que Nacional aprovechó para marcar el gol de la victoria, pues Yojan Garcés había anotado previamente el 2-2 que parecía definitivo.

Revelaron los audios del VAR en el gol de Internacional de Bogotá

La Federación Colombiana de Fútbol volvió a publicar los audios del VAR de un partido de la Liga BetPlay tras pasar varios meses sin hacerlo por la seguridad de los árbitros colombianos. Allí, mostraron cuál fue la deliberación entre los jueces del VAR y los colegiados del terreno de juego.

La discusión se centró en que Sanguinetti recibió el balón estando en fuera de lugar, pero el pase no llegó por parte de un compañero, sino del defensor Xavi Ríos, quien punteó la pelota para intentar rechazar. Mientras el VAR Nicolás Gallo manifestó que había fuera de lugar, su asistente interpretó que era juego deliberado y gol legal.

Tras llamar al central del compromiso, Carlos Betancur, se apoyó en uno de los jueces de línea, quienes determinaron que era un desvío por parte de Ríos y que el gol debía ser anulado. Con esto, se zanjó la discusión sobre lo que se decidió en esa determinante jugada.