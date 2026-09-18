Conductores tendrían alivio con subsidio clave en el SOAT: así operaría

Un nuevo proyecto de ley radicado ante el Congreso de la República busca transformar las condiciones de acceso al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) en el país.

La iniciativa legislativa, impulsada desde la Cámara de Representantes, plantea la creación de un mecanismo de subsidio estatal enfocado específicamente en los propietarios de vehículos particulares que pertenecen a los estratos 1, 2 y 3.

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De acuerdo con los argumentos presentados en el proyecto, la alta tasa de evasión y la consecuente inmovilización de automotores —cifras que indican que cerca del 60 % de los vehículos retenidos en los patios se debe a la ausencia de esta póliza— responden en gran medida a la incapacidad financiera de los sectores más vulnerables para asumir el costo total del seguro.

Ante este panorama, la propuesta pretende que el Estado asuma una porción del valor de la prima, aliviando de esta manera la carga económica de millones de conductores que dependen de sus vehículos como principal fuente de sustento diario.

Así funcionaría el alivio a conductores

La propuesta normativa se discute en un momento crítico para la movilidad nacional, donde los costos asociados a los trámites de tránsito, las multas y la adquisición de seguros obligatorios representan un reto fiscal considerable para los hogares de menores ingresos. Los puntos centrales del articulado contemplan:

El beneficio estaría dirigido estrictamente a ciudadanos clasificados en los estratos 1, 2 y 3 que demuestren dificultades económicas para efectuar el pago anual de la póliza.

Se busca reducir drásticamente el impacto negativo que generan los operativos de tránsito, evitando que la falta de liquidez derive en el abandono de vehículos en los patios municipales.

Los ponentes y expertos del sector financiero deberán evaluar las fuentes de financiación necesarias para cubrir el subsidio sin poner en riesgo los recursos destinados a la atención de víctimas de accidentes viales, administrados a través de las subcuentas correspondientes.

Por ahora, la propuesta se encuentra en las primeras etapas de su trámite formal en el Congreso de la República.

Durante las próximas semanas se llevarán a cabo los debates reglamentarios en las comisiones terceras y cuartas, donde se definirán los requisitos precisos de habilitación, los mecanismos de fiscalización y las fuentes presupuestales que harían técnicamente viable la aplicación de este subsidio en el territorio nacional.