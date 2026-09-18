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Reconocida influencer fue asesinada a tiros: ¿qué se ha conocido?

La creadora de contenido se encontraba bajo libertad provisional tras haber sido capturada en julio de 2026.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

septiembre 18 de 2026
03:52 p. m.
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En Brasil se registró un grave hecho de violencia que tiene conmocionada a la comunidad.

El miércoles 16 de septiembre, en horas de la madrugada, una reconocida influencer fue asesinada a tiros a las afueras de su casa.

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Se trata de Evelyn Lima, que reunía más de 150.000 seguidores en sus cuentas de Instagram y TikTok, publicaba contenido de belleza y residía en el municipio de Mãe do Rio, en el estado de Pará.

¿Qué se sabe del asesinato de Evelyn Lima, la reconocida influencer de Brasil?

Las autoridades de Brasil han informado que dos hombres ubicaron la vivienda de Evelyn Lima, ingresaron a la fuerza y agredieron a su padre.

Además, llevaron a la influencer afuera de la casa y le dispararon en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte.

Los responsables del asesinato abandonaron el lugar de los hechos en un vehículo, pero antes de irse pintaron las letras 'TPC' en una pared.

En consecuencia, los investigadores no solo están tratando de descifrar el mensaje, sino que también están recopilando las pruebas correspondientes para esclarecer el caso y hacer justicia.

Evelyn Lima había salido hace poco tiempo de prisión

En julio de 2026, la influencer Evelyn Lima había sido capturada y acusada de, presuntamente, participar en la logística del plan de asesinato contra un sargento retirado identificado como Antônio Anildo Alves.

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No obstante, la creadora de contenido recibió libertad provisional el 9 de septiembre bajo el argumento de que aún no se habían encontrando pruebas suficientes en su contra.

"Estoy en shock con lo sucedido", "era una hermosa chica", "que en paz descanse", "qué triste que sigan ocurriendo estas cosas", "que no se vayan a desviar las investigaciones", "es importante que se esclarezca este caso" y "mucha fuerza para su familia y sus seres queridos", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.

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