Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 19 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

diciembre 19 de 2025
04:11 p. m.
  • Estremecedor relato de uno de los soldados que sobrevivió al despiadado ataque del ELN en Aguachica, Cesar. Hasta el momento son siete militares muertos y 30 heridos.
  • Con drones y cilindros bomba, a las siete y 24 minutos de la noche los terroristas comenzaron la destrucción de la base militar. Los soldados se alistaban para ir a descansar.
  • Ofrecen 200 millones de pesos de recompensa por información de los autores del atentado, mientras tanto, crecen los cuestionamientos por la compleja situación de orden público que afronta el país.
  • Falta por definir cuál será el sitio de reclusión para los exministros de este gobierno Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, vinculados al escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo. Un juez deberá decidirlo.
