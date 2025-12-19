CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 19 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

diciembre 19 de 2025
11:16 a. m.
  • Siete uniformados muertos y 31 heridos tras ataque con explosivos en base militar de Aguachica
  • Petro rechaza llamado de Maduro y advierte que no puede dar órdenes al Ejército colombiano
  • VIDEO | Así fue la captura de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por el caso UNGRD
Otras Noticias

Estados Unidos

Autoridades de EE. UU. identifican a un sospechoso por el tiroteo en la Universidad de Brown

Las autoridades informaron que ya habrían identificado a un posible responsable del ataque que dejó dos estudiantes muertos y varios heridos.

Aguachica

Siete uniformados muertos y 31 heridos tras ataque con explosivos en base militar de Aguachica

El ataque contra el batallón de infantería número 14 habría sido ejecutado con drones y explosivos por presuntos integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN.

Seguros

Menos filas y más respuestas: así está cambiando la forma de usar los seguros en Colombia

Artistas

Grupo Firme regresa a Colombia en 2026: estas son las fechas y ciudades confirmadas

Mundial de fútbol

Esto le costaría acompañar a la Selección Colombia en los primeros tres partidos del Mundial 2026