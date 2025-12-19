Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 19 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 19 de 2025
11:16 a. m.
- Siete uniformados muertos y 31 heridos tras ataque con explosivos en base militar de Aguachica
- Petro rechaza llamado de Maduro y advierte que no puede dar órdenes al Ejército colombiano
- VIDEO | Así fue la captura de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por el caso UNGRD