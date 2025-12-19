CANAL RCN
Colombia

Así funcionaba una banda que distribuía contenido sexual de menores hacia varios países

Fueron detenidos 11 miembros de esta estructura. Tres están en Colombia.

Desarticulan red de contenido sexual de menores.
Desarticulan red de contenido sexual de menores. Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 19 de 2025
04:11 p. m.
Las autoridades le pusieron punto final a una red que se dedicó a compartir contenido de pornografía de menores. La desarticulación estuvo en manos de la Fiscalía, el Centro Cibernético Policial y la Comunidad de Policías de América.

El punto de partida radica en una aplicación de mensajería instantánea (WhatsApp) con la que estaba conectado un centenar de personas en Colombia, Honduras, Perú, Ecuador, Brasil, Paraguay y España.

Miles de archivos compartió la banda

Los chats contenían contenido sexual explicito de menores de edad que oscilaban de los cinco a los 10 años. Se cree que se distribuyeron más de 1.275 videos y 539 imágenes.

La operación para acabarla se bautizó como Atenea e inició su desarrollo el 17 de febrero de este 2025, fecha crucial dado que fue el día en el que la Policía supo de la existencia de la red.

El centro de operaciones era Colombia, concretamente tres ciudades: Barranquilla, Medellín y Cali. Durante los allanamientos, se incautaron dispositivos en los que estaba almacenado el material.

¿Quiénes son los tres capturados en Colombia?

Juan José Silva Vásquez, Darwin Steven Lara y Óscar Luis Espejo Vanegas fueron las tres personas ubicadas en estos lugares. Luego de que les legalizaran las capturas, un juez decidió enviarlos a prisión.

Las pesquisas concluyeron que hubo al menos 600 menores que cayeron en esta peligrosa red. Además, el contenido no estaba solamente por la aplicación, sino que se distribuía en una página no rastreable.

Al ser una estructura de corte transnacional, el operativo se puso en marcha en los países de los otros implicados. Hubo dos capturas en Brasil, tres en Ecuador y dos en Paraguay. En este último también se aprehendió a un joven; dando así un saldo de 11 miembros detenidos.

La Policía precisó que, tras analizar el 2% del contenido incautado, se logró la extracción de más de 125 archivos. Esto ha permitido conocer más a fondo cómo operaban los pedófilos.

