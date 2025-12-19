Contundente mensaje de Trump sobre una guerra con Venezuela: “No lo descarto”

El reciente discurso del presidente Donald Trump había generado expectativa, luego de que corriera el rumor que le iba a declarar la guerra a Venezuela.

Tucker Carlson, un cuestionado periodista conservador, aseguró que el discurso del miércoles 17 de diciembre desde la Casa Blanca se iba a centrar en eso: “Se avecina una guerra y lo anunciará”.

“Él sabe lo que quiero”: Trump a Maduro

La intriga se apoderó de los medios y del planeta. Sin embargo, durante el discurso (que duró menos de 20 minutos), Trump no hizo ninguna mención relacionada. Se enfocó solamente en hacer un balance de su primer año de mandato tras retornar a la Presidencia y detalló lo que buscará lograr en 2026.

Cabe recordar que los últimos meses han sido tensos por la presión ejercida sobre Venezuela, especialmente al régimen de Nicolás Maduro. Desde ponerle precio a su captura, pasando por el despliegue militar en el Caribe y Pacífico; hasta contemplar la posible renuncia del venezolano: así ha sido el panorama.

Por eso, el tema de una eventual declaración de guerra no ha pasado desapercibido. En una entrevista con NBC News, a Trump le preguntaron si contemplaba la posibilidad, a lo que respondió: “No la descarto”.

La charla telefónica entre ambos marcó un precedente

Recientemente, el republicano ordenó bloquear los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, luego de asegurar que el régimen ha robado activos norteamericanos para financiarse.

“Él sabe exactamente lo que quiero. Lo sabe mejor que nadie”, sostuvo el mandatario en la charla telefónica.

Una fecha que marcó el antes y después de la tensión se dio el viernes 21 de noviembre, cuando Trump conversó por teléfono con Maduro. La charla no duró más de 20 minutos.

Se cree que el venezolano puso condiciones para abandonar el poder, tales como recibir amnistía, quitar las sanciones contra los funcionarios del régimen, conservar su fortuna, entre otras. Aunque, Trump no las habría aceptado.