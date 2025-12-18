Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 18 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 18 de 2025
08:52 p. m.
- A la cárcel fueron enviados los exministros Ricardo Bonilla de Hacienda y Luis Fernando Velasco del Interior por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo.
- De nuevo el presidente Trump habló de Venezuela. Durante una conferencia de Prensa en la Oficina Oval, dijo que "no tiene ningún problema" en informar al Congreso sobre un posible ataque por tierra en Venezuela.
- Zulma Guzmán, la mujer señalada por la fiscalía de haber envenenado con talio a dos niñas, permanece en un hospital de Londres tras haberse lanzado al río Támesis. Medios británicos aseguran que podría acogerse a la ley de salud mental.