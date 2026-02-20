CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 20 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 20 de 2026
03:27 p. m.
  • La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los aranceles recíprocos anunciados por Donald Trump el año pasado son ilegales y que excedió su autoridad al decretarlos.
  • Antonia, una niña de 4 años con una enfermedad huérfana, no recibe oportunamente su medicina vital por parte de la intervenida Nueva EPS desde hace un año y medio. junto a su mamá suplican por ayuda.
  • Ordenan arrestar al interventor de la Nueva EPS en Medellín. El caso que impulsó la decisión es el de una mujer de 92 años que requiere con urgencia un marcapasos, lleva casi dos meses hospitalizada y la entidad aún no autoriza el procedimiento.
  • El exparamilitar alias Botalón fue condenado en segunda instancia por el Tribunal de Bucaramanga. Además, había sido expulsado de justicia y paz. Desde el año pasado es gestor de paz y está libre.
  • Sigue siendo compleja la situación en el Parque Tayrona. Parques Nacionales, que administra este lugar, ordenó el cierre preventivo por riesgo ambiental hace 4 días, sin embargo, la comunidad indígena permite el ingreso de turistas.
