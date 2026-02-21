Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 20 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
febrero 21 de 2026
08:06 a. m.
- El presidente Donald Trump anunció aranceles globales del 10% tras la decisión de la Corte Suprema de anular los gravámenes recíprocos decretados en otras órdenes ejecutivas. La medida será por 150 días y entrará en vigor el próximo martes.
- A menos de dos semanas de las elecciones legislativas y de consulta presidencial, la Registraduría sigue haciendo pedagogía electoral. Reiteró que las casillas del formulario E-14 en las que no se registre voto por algún candidato deben quedar en blanco.
- Condenan a 10 años de cárcel al expresidente de la Corte Suprema de Justicia José Leonidas Bustos. La corte solicitó circular roja de Interpol para lograr su captura por su participación en el escándalo del ‘cartel de la toga’.
- Primos gemelos de 40 años de Kevin Acosta, que también padecen hemofilia, denuncian que desde el 2 de diciembre no reciben el tratamiento. Uno de ellos está hospitalizado por una fractura y asegura que tampoco le autorizan las terapias.