CANAL RCN
Emisiones Emisión 11:30 PM 11:29 p. m.

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 20 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 21 de 2026
08:06 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • El presidente Donald Trump anunció aranceles globales del 10% tras la decisión de la Corte Suprema de anular los gravámenes recíprocos decretados en otras órdenes ejecutivas. La medida será por 150 días y entrará en vigor el próximo martes.
  • A menos de dos semanas de las elecciones legislativas y de consulta presidencial, la Registraduría sigue haciendo pedagogía electoral. Reiteró que las casillas del formulario E-14 en las que no se registre voto por algún candidato deben quedar en blanco.
  • Condenan a 10 años de cárcel al expresidente de la Corte Suprema de Justicia José Leonidas Bustos. La corte solicitó circular roja de Interpol para lograr su captura por su participación en el escándalo del ‘cartel de la toga’.
  • Primos gemelos de 40 años de Kevin Acosta, que también padecen hemofilia, denuncian que desde el 2 de diciembre no reciben el tratamiento. Uno de ellos está hospitalizado por una fractura y asegura que tampoco le autorizan las terapias.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 20 de febrero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 20 de febrero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 20 de febrero de 2026

Otras Noticias

Cúcuta Deportivo

Dimayor reveló la sanción para el Cúcuta Deportivo tras desmanes en el clásico ante Bucaramanga

El ente rector del fútbol colombiano castigó al equipo 'Motilón' y la decisión generó reacciones en redes sociales.

Deforestación

Menonitas serán llevados a juicio por deforestación en el Meta

Imágenes satelitales dan cuenta del impacto de este grupo en los llanos orientales.

La casa de los famosos

Remezón en la Casa de los Famosos: hubo movimientos en la placa de nominados y así quedó

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy viernes 20 de febrero de 2026

Venezuela

Nicolás Maduro recibió inesperada visita en la cárcel: Diosdado Cabello entregó detalles