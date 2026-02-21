"Han sido testigos": este fue el último mensaje de Willie Colón en redes sociales

William Anthony Colón, conocido en el mundo artístico como Willie Colón, murió este 21 de febrero de 2026, en horas de la mañana.

El icónico salsero que nació en Nueva York, fue criado en Puerto Rico y tenía 75 años, había sido ingresado en los últimos días al Lawrence Hospital de Bronxville por inconvenientes respiratorios.

Su familia, a través de un sentido comunicado, confirmó el deceso y solicitó privacidad.

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad", se indicó.

Willie Colón, el intérprete de 'Gitana', era un usuario muy activo en las redes sociales y, por lo general, emitía mensajes relacionados con política.

Por lo tanto, el último que redactó fue hace seis días y, tras lo sucedido, sus seguidores lo están recordando.

Este fue el último mensaje de Willie Colón en redes sociales

Willie Colón, en sus últimos días, emitió una crítica contra la generación joven. Sus argumentos fueron los siguientes:

"La generación joven de hoy no ha vivido lo suficiente como para realmente saber o comprender. Aprenden a través de rumores, adoctrinamiento y procesan todo mediante la única herramienta que tienen, que es la emoción. Esto hace que les resulte fácil llegar a una conclusión que es abiertamente falsa. No logran conectar las diferentes agendas peligrosas ni comprenden cómo, de manera subrepticia, se entrelazan en un plan unificado de dominación total y sometimiento", planteó.

"Desde el principio de los tiempos, las tribus, las familias y los grupos humanos han contado con sus mayores para recibir orientación. Ellos han sido testigos en tiempo real de los resultados de las situaciones que los rodean. Es responsabilidad de los mayores reconocer el peligro e intentar proteger a su rebaño", añadió.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Willie Colón tras su muerte

Después de que los seres queridos confirmaron la muerte de Willie Colón, sus fanáticos quedaron en shock y comenzaron a escribir múltiples palabras de luto y condolencias.

"Dios lo tenga en su gloria, maestro", "Willie vivirá por siempre en los corazones de quienes lo admiramos y lo queremos", "que en paz descanse", "era muy sabio", "se fue uno de los grandes" y "tu legado prevalecerá por siempre", han sido algunos de los mensajes redactados en redes sociales.