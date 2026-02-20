CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 20 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 20 de 2026
08:37 a. m.
  • Eithan Sebastián, el niño de 2 años con hemofilia, recibió la dosis de medicamento que tenía pendiente, tras varias semanas de espera.
  • En Cali, tras cinco semanas de espera, Robinson recibirá su tratamiento contra la leucemia.
  • El gestor de paz, alias Botalón, fue condenado en segunda instancia por concierto para delinquir y financiación del terrorismo.
