Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 20 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
febrero 20 de 2026
- Eithan Sebastián, el niño de 2 años con hemofilia, recibió la dosis de medicamento que tenía pendiente, tras varias semanas de espera.
- En Cali, tras cinco semanas de espera, Robinson recibirá su tratamiento contra la leucemia.
- El gestor de paz, alias Botalón, fue condenado en segunda instancia por concierto para delinquir y financiación del terrorismo.