Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 20 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 20 de 2026
09:24 p. m.
  • La Corte Suprema condenó a 10 años de cárcel al expresidente de ese alto tribunal, José Leónidas bustos por el ‘cartel de la toga’. También ordenó circular roja de Interpol para dar con su paradero.
  • La Registraduría reitera su compromiso de transparencia en las elecciones, insiste en que el formulario e-14 debe permanecer en blanco cuando un candidato no haya obtenido votos lo que facilitará el preconteo y escrutinio.
  • Diez candidatos al Senado, cabezas de lista de diferentes partidos, estarán en El Debate de la Gente. Sus propuestas este domingo a las 6:00 de la tarde en Noticias RCN, la Fm, El Tiempo y CityTV.
  • Emergencia en la zona turística de Magdalena, 16 establecimientos comerciales quedaron destruidos por las llamas y en Bogotá un reconocido restaurante también se incendió.
