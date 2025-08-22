CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 22 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

agosto 22 de 2025
  • Una profesora es la más reciente víctima mortal de demencial acto terrorista en Cali. Una mujer entregada a sus estudiantes que será recordada por su amor para educar y su relación con los niños.
  • Son más de 70 heridos los que dejó el atentado en el barrio La Base. De ellos, al menos cuatro personas quedaron gravemente heridas y hoy luchan por su vida en diferentes centros médicos.
  • El director de la Policía está en Medellín y desde ahí ha coordinado los operativos realizados luego del ataque criminal. Confirmó que ya son 13 muertos tras el ataque en Amalfi.
  • Los policías heridos en Amalfi fueron trasladados esta mañana al Hospital de la Policía en Bogotá.
