Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 30 de enero de 2026

- Ya están suspendidos los impuestos que el Gobierno creó bajo la figura de la emergencia económica que suspendió la corte constitucional de manera temporal.
- El Gobierno cuestionó duramente la decisión de la Corte Constitucional, mientras que gobernadores y alcaldes dicen que se salvan importantes recursos para inversión.
- En Cúcuta permanece en cámara ardiente el cuerpo del congresista Diógenes Quintero, víctima del siniestro aéreo que dejó 15 muertos. La entrega de los cuerpos avanza mientras las familias preparan los últimos homenajes.