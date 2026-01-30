CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 30 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 30 de 2026
03:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Ya están suspendidos los impuestos que el Gobierno creó bajo la figura de la emergencia económica que suspendió la corte constitucional de manera temporal.
  • El Gobierno cuestionó duramente la decisión de la Corte Constitucional, mientras que gobernadores y alcaldes dicen que se salvan importantes recursos para inversión.
  • En Cúcuta permanece en cámara ardiente el cuerpo del congresista Diógenes Quintero, víctima del siniestro aéreo que dejó 15 muertos. La entrega de los cuerpos avanza mientras las familias preparan los últimos homenajes.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 30 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 29 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 29 de enero de 2026

Otras Noticias

Dólar

Importantes variaciones del dólar en Colombia: así cerró enero de 2026

El dólar registró importantes variaciones en Colombia y cerró enero de 2026 con movimientos moderados. Conozca el precio final y el balance del mes.

Gustavo Petro

Gobierno reanudó los vuelos para deportados de Estados Unidos a tan solo días de la reunión Petro – Trump

Los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump se reunirán en la Casa Blanca, en Washington, el próximo 3 de febrero.

Viral

Nueva estatua de Radamel Falcao en Santa Marta: es viral en las redes

Estados Unidos

Estados Unidos celebra fallo de la Corte Suprema de Panamá que anuló concesiones portuarias a empresa hongkonesa

Hernán Torres

Hernán Torres envió contundente mensaje a hinchas de Millonarios en su despedida