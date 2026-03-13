Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / jueves 12 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
marzo 13 de 2026
- Fueron judicializados Karen Manrique y Wadith Manzur, quienes deberán dar explicaciones sobre su presunta participación en el escándalo de la UNGRD.
- A un día de que venza el plazo para los candidatos de anunciar sus fórmulas vicepresidenciales. Así va el panorama.
- Adulta mayor fue atacada violentamente por un delincuente en la localidad de Engativá, noroccidente de Bogotá.