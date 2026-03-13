CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / jueves 12 de marzo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

marzo 13 de 2026
12:41 a. m.
    • Fueron judicializados Karen Manrique y Wadith Manzur, quienes deberán dar explicaciones sobre su presunta participación en el escándalo de la UNGRD.
    • A un día de que venza el plazo para los candidatos de anunciar sus fórmulas vicepresidenciales. Así va el panorama.
    • Adulta mayor fue atacada violentamente por un delincuente en la localidad de Engativá, noroccidente de Bogotá.
