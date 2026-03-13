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Autoridades antioqueñas realizaron la captura de influencer 'Stun': compartía una vida de lujo en redes

En la vivienda en la que fue capturado incautaron armamento y más de 200 millones de pesos en efectivo. Se cree que podría estar relacionado con la comisión de delitos transnacionales.

Noticias RCN

marzo 13 de 2026
02:00 p. m.
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La vida de lujos que el influencer Javier Arias Castañeda ostentaba en plataformas digitales es materia de investigación por parte de las autoridades antioqueñas.

Conocido como 'Stun' en las redes sociales, solía compartir material en el que conducía vehículos de alta gama, adquiría objetos y experiencias de lujo y realizaba rifas millonarias entre sus seguidores.

Su contenido llamó la atención de las autoridades que, tras meses de investigación, efectuaron su captura en una operación de la que participaron integrantes de la Dirección de Investigación Criminal, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

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¿Qué hallazgos realizaron en la finca en la que se hospedaba?

Durante el allanamiento a una lujosa propiedad de la vereda El Totumo, de Necoclí, en la que 'Stun' se hospedaba, los uniformados encontraron dos pistolas, dos escopetas, una carabina, cerca de 2.000 cartuchos y más de 200 millones de pesos en efectivo.

De acuerdo con el coronel Elver Alfonso, director de Investigación Criminal e Interpol de la Policía de Antioquia, “los elementos hallados, especialmente algunos dispositivos electrónicos serán valorados, analizados y procesados por nuestros peritos forenses y esperamos y creemos que encontraremos información de vital importancia para futuras investigaciones”.

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¿De qué delitos se acusa a 'Stun'?

Tras los hallazgos realizados en su lugar de residencia, 'Stun' será imputado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Además, las autoridades analizan los videos que compartía en sus redes sociales, para tratar de establecer si él o personas de su círculo cercano están vinculadas con la comisión de delitos transnacionales.

Con dos cuentas en Instagram, Arias Castañeda acumulaba al menos dos millones de seguidores. Ahora tendrá que rendir cuentas a la justicia y explicar de dónde provienen los elementos incautados en su vivienda.

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