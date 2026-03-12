Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 12 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 12 de 2026
08:06 p. m.
- ¿Qué pasaría con los votos de los congresistas que se reeligieron y fueron enviados a la cárcel por caso UNGRD?
- Candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella queda oficialmente inscrita en Cali
- Karen Manrique llega a la Dijín en Bogotá para legalización de captura por caso UNGRD