CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 12 de marzo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

marzo 12 de 2026
08:06 p. m.
  • ¿Qué pasaría con los votos de los congresistas que se reeligieron y fueron enviados a la cárcel por caso UNGRD?
  • Candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella queda oficialmente inscrita en Cali
  • Karen Manrique llega a la Dijín en Bogotá para legalización de captura por caso UNGRD
Otras Noticias

Nicolás Maduro

Así es la vida de Nicolás Maduro en la cárcel: grita todas las noches que es presidente de Venezuela

Un informe del diario español ABC describe cómo vive el exmandatario venezolano tras su captura.

Congreso de la República

¿Qué pasaría con los votos de los congresistas que se reeligieron y fueron enviados a la cárcel por caso UNGRD?

La Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra Wadith Manzur y Karen Manrique, quienes fueron reelectos para el próximo periodo legislativo.

Viral

Karina García reveló las tres razones de la infidelidad femenina

Educación

Pilas, estudiantes: los colegios públicos donde tendrían que reponer clase este 14 de marzo

Liga BetPlay

Millonarios vs Nacional: ¿quién ganará el clásico según la IA?