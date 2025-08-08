Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 8 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 08 de 2025
04:27 p. m.
- JEP reconoce como víctimas a familiares de 13 civiles asesinados en masacre de Riofrío
- Padres de estudiante asesinado cuando entraba a clases reclaman por esquema de seguridad en su colegio
- Preocupante radiografía del conflicto armado: informe reveló cómo aumentó la violencia
- Polémicos chats del exministro Ricardo Bonilla en el caso UNGRD: importantes revelaciones