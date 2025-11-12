Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 11 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
diciembre 11 de 2025
- Las primeras palabras de María Corina Machado a la prensa tras su salida de Venezuela con rumbo a Oslo, en donde fue laureada con el Premio Nobel de Paz.
- La líder opositora habló de sus condiciones de seguridad y agradeció a quienes la ayudaron a llegar a Oslo. Dijo que arriesgaron sus vidas por ella.
- Autoridades en Medellín rescataron a un menor de 5 años que estaba solo y pidiendo auxilio en una vivienda de la comuna 13.
- Adultos mayores enfrentan un desalojo en La Calera. La comunidad pide que no los abandonen.