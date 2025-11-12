VIDEO | Así eran los atemorizantes robos que cometía una banda en los bancos de Bogotá

Las autoridades acabaron con una banda dedicada al robo financiero con una particular modalidad: taquillazo. Varios de sus integrantes tienen antecedentes.

La estructura se hacía llamar Yoker y la conformaban nueve personas. Siete fueron capturadas, mientras que el otro par está en la cárcel. El punto final comenzó hace ocho meses, cuando iniciaron las investigaciones.

¿Cómo funciona el ‘taquillazo’?

Gracias a ello, se conoció el entramado detallado de su accionar. Cada miembro tenía uno de estos roles: instaladores, transportadores, controladores y camperos. Todos funcionaban como una cadena que aparentaba no tener margen de error.

‘Taquillazo’ hace referencia al robo de cajas registradoras con el uso de la violencia. La banda primero vigilaba los bancos para conocer a ciencia cierta los horarios y medidas de seguridad.

Acto seguido, ingresaban en grupo y amenazaban a los presentes (trabajadores y usuarios) con pistolas. En cuestión de minutos, desocupaban las cajas y se quedaban con millonarias sumas.

Las millonarias sumas que robaron

La fuga consistía en el uso de taxis y carros de alta gama, con rutas que tenían más que identificadas. Centraron su accionar en Kennedy, Usaquén, Los Mártires, Puente Aranda, San Cristóbal, Tunjuelito, Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe y Engativá; donde cometieron al menos 17 crímenes que dejaron 145 millones de pesos.

Por medio de las cámaras de seguridad, se conocieron varios de sus robos. Las víctimas experimentaron momentos atemorizantes, en los que sus vidas quedaron en peligro.

El Sistema de Información Estadística, Delincuencial y Contravencional de la Policía apunta que hasta el 30 de noviembre, hubo una reducción del 71.4% en los hurtos a entidades financieras.

Las autoridades recomiendan estar alerta en la época decembrina. Al ser final de año, los trabajadores reciben prima, por lo que al momento de retirarla, pueden ser una presa para los delincuentes.

Es fundamental no abrir links sospechosos, cambiar las claves y estar pendiente cuando se saque el dinero.