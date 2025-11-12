"Está invasivo": reconocida modelo y presentadora preocupó con su diagnóstico de cáncer

En los últimos días, una famosa modelo y presentadora de Venezuela abrió su corazón en un pódcast y reveló que tenía planeado iniciar un nuevo tratamiento para combatir su cáncer de seno, pero que habrá que cambiar de planes porque sus especialistas encontraron nuevos hallazgos.

Se trata de Osmariel Villalobos, que es oriunda de Maracaibo, tiene 37 años y en septiembre del 2025 informó que le detectaron un carcinoma ductal in situ, que es una etapa temprana del cáncer de mama.

RELACIONADO Reconocido actor reveló que rechazó las quimioterapias para enfrentar su cáncer y causó preocupación

Además, en la conversación con 'El pódcast de Rocío', la modelo y presentadora contó que en los últimos análisis médicos se encontraron nuevos tumores pequeños alrededor de la mama.

Así fue como Osmariel Villalobos, la reconocida presentadora y modelo de Venezuela, informó lo que está pasando con su cáncer de seno

En medio de la entrevista con el pódcast, a Osmariel Villalobos le preguntaron que si había algo que le estuviera doliendo y confesó que sí porque recibió una llamada inesperada de sus médicos.

"Recibí una llamada de mi médico oncólogo diciéndome que el tratamiento que quería hacer llegando a Miami ya no se va a poder. A medida que mi radiólogo me fue investigando, ahí es donde mi oncóloga me cambia el panorama y me dice 'hay que quitarte toda la mama porque lo tienes en muchas parte del seno'", comenzó afirmando la presentadora Osmariel Villalobos.

"Entonces yo iba a iniciar un proceso que no sé si ahora se va a poder porque mi otra oncóloga me acaba de decir que está invasivo. Le pido a Dios salud, que me cure y que esto sea un capítulo que pase rápido", agregó.

Osmariel Villalobos reveló que tiene miedo en medio de su lucha contra el cáncer de mama

Luego de que la modelo Osmariel Villalobos reveló que le descubrieron nuevos tumores en una de sus mamas, expresó que sus esperanzas se mantienen intactas y que todos los días decreta estar sana.

RELACIONADO Murió reconocido actor colombiano tras una dura batalla contra el cáncer

Sin embargo, también reconoció que, en medio de toda la situación, la invade el miedo.

"Sí, tengo miedo y no sé por qué. Porque si creo en Dios y creo que él está conmigo al lado, no tengo por qué tenerlo", declaró la presentadora Osmariel Villalobos.