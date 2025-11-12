Así se jugará la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-I: partidos confirmados

La Dimayor anunció este miércoles el sorteo oficial del campeonato del fútbol colombiano correspondiente al primer semestre del 2026, una temporada que llegará cargada de ajustes y particularidades debido al calendario internacional. A tan solo días de que se defina el título entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima en la gran final del 2025-II, el organismo rector del FPC dio a conocer cómo se jugará la primera jornada del año entrante, así como la estructura definitiva del torneo.

Una de las grandes sorpresas que dejó el anuncio fue que, dentro de la fecha inaugural, se repetirá de inmediato el duelo entre Junior y Tolima, los dos últimos finalistas del fútbol colombiano. Un escenario que promete alto interés mediático y deportivo, pues ambos equipos llegarán con realidades distintas: uno convertido en campeón reciente y el otro buscando revancha inmediata.

Playoffs reemplazarán a los cuadrangulares en el 2026-I

Debido al apretado calendario que dejará la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 —que tendrá como sedes principales a Estados Unidos, México y Canadá—, la Dimayor tomó la decisión de modificar el formato para el primer semestre. En lugar de los tradicionales cuadrangulares semifinales, el campeonato se disputará bajo el sistema de playoffs, con el objetivo de reducir las semanas de competencia y cerrar el torneo antes de las fechas límite establecidas por FIFA.

Este cambio no solo compactará la competencia, sino que exigirá a los clubes una mayor regularidad desde las primeras jornadas, ya que el margen de error será más reducido y cada punto será determinante para asegurar un cupo dentro del grupo de clasificados a la fase final.

La primera fecha del 2026-I ya tiene calendario definido

Como parte del anuncio, la Dimayor también confirmó los partidos de la primera jornada del campeonato, los cuales marcarán el inicio oficial de la temporada en Colombia. La fecha comprende enfrentamientos históricos, partidos regionales de alto atractivo y, por supuesto, la reedición anticipada de la final entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima.

Junior vs. Tolima

Estadio: Metropolitano

Nacional vs. Chicó

Estadio: Atanasio Girardot

Pasto vs. Medellín

Estadio: Departamental Libertad

Santa Fe vs. Águilas

Estadio: El Campín

Cúcuta vs. Once Caldas

Estadio: General Santander

Bucaramanga vs. Millonarios

Estadio: Américo Montanini

Jaguares vs. Deportivo Cali

Estadio: Jaraguay

Fortaleza vs. Alianza FC

Estadio: Techo

América vs. Internacional de Bogotá

Estadio: Olímpico Pascual Guerrero

