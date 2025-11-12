Convocatoria laboral de la ONU en Colombia: vacantes disponibles con sueldos de más de $3 millones

La Organización de las Naciones Unidas mantiene operaciones activas en Colombia a través de diversas áreas, incluida la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). En su más reciente anuncio, la entidad confirmó la apertura de una convocatoria laboral dirigida a perfiles técnicos y administrativos que puedan apoyar sus iniciativas en territorio.

Estas vacantes forman parte de los esfuerzos de la UNODC para fortalecer procesos relacionados con prácticas orientadas a prevenir y controlar problemáticas asociadas a drogas ilícitas, así como promover acciones vinculadas a la paz y la seguridad.

Los seleccionados ejecutarán funciones que integran participación en reuniones con comunidades, apoyo administrativo y acompañamiento en la planeación y seguimiento de actividades asociadas al desarrollo alternativo.

Cargos disponibles, requisitos y condiciones laborales

Entre los puestos anunciados se encuentra el rol de asistente territorial, orientado a candidatos con título de bachiller y al menos un año de experiencia en labores de acompañamiento comunitario, actividades agrícolas, ganaderas o de manufactura.

Esta posición se ofrece en municipios como Dagua, Tibú, Roberto Payán, Tumaco y Miranda. El salario asignado asciende a $3.649.500 pesos mensuales, acompañado de seguros de vida, salud e incapacidad permanente.

Otra vacante disponible corresponde al cargo de técnico de campo, que requiere bachiller académico y, preferiblemente, conocimientos y experiencia en gestión de proyectos.

Las plazas se encuentran en Cumaribo, Valle del Guamuez, Villa Garzón, San Miguel y Ricaurte. La remuneración establecida es de $2.433.000 pesos, junto con los mismos beneficios de aseguramiento mencionados.

En ambos casos, la convocatoria contempla un contrato a término fijo de tres meses, con opción de prórroga. Los seleccionados contribuirán a iniciativas relacionadas con desarrollo alternativo, vigilancia de cultivos ilícitos y programas asociados al combate del lavado de activos.

Proceso para aplicar a las vacantes de la ONU

Las postulaciones deben realizarse a través de la plataforma de Voluntarios de la ONU. Para iniciar, es necesario acceder al portal y aplicar el filtro correspondiente a Colombia. Una vez allí, los candidatos pueden revisar las condiciones específicas de cada cargo, incluyendo ubicación, funciones y requisitos.

Al seleccionar una vacante de interés, el proceso continúa mediante la opción Aplicar, que conduce a la creación de una cuenta o al inicio de sesión para usuarios registrados. Luego, se solicita completar el formulario de aplicación y cargar los documentos requeridos. Finalmente, cada postulante debe seguir las instrucciones indicadas por la plataforma para finalizar su registro.