Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 11 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 11 de 2025
08:50 a. m.
- ¡Llegó el tren! Los seis primeros vagones del metro de Bogotá entraron en la madrugada a la capital. Están en el patio taller de Bosa. Recorrieron más de mil kilómetros desde Cartagena.
- Crece la preocupación de familias que viven en la zona del derrumbe en el kilómetro 18, de la vía Bogotá - Villavicencio. Por el momento fueron evacuadas tres viviendas en zona rural de Chipaque. Ya son cinco días de cierre.
- 200 millones de pesos es la recompensa que ofrecen autoridades en Medellín por información de los responsables del atentado que derribó una torre de energía de EPM. Una de las hipótesis es que sería una retaliación luego de que fueran abatidos cuatro integrantes de las disidencias de las Farc, que habrían provocado la muerte de 13 policías en Amalfi, Antioquia.