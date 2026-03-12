Lucas González sufrió violenta agresión en duelo por Copa Libertadores: video dejó evidencia

Deportes Tolima se convirtió en el tercer equipo que representará a Colombia en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Los pijaos consiguieron el anhelado cupo tras vencer a O'Higgins de Chile por un marcador global de 2-1.

No obstante, la clasificación del cuadro colombiano se vio empañada por una fuerte trifulca que se formó sobre el final del encuentro y la cual involucró a jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de ambos equipos.

En las grabaciones de videos de aficionados, se observa a los jugadores del Tolima celebrar, incluso con su técnico Lucas González. Sin embargo, todo cambió y miembros del cuadro chileno empezaron la gresca.

Video de la fuerte agresión a Lucas González en Libertadores

La polémica se encendió cuando otro miembro se acercó al DT del Tolima y le pegó un puño en su vientre, generando la reacción de otros en modo de defensa.

El altercado no pasó desapercibido para el árbitro del compromiso, quien siguió de cerca lo que ocurría en el terreno de juego luego de la finalización del partido.

De acuerdo con reportes, el técnico colombiano terminó expulsado luego de los incidentes que se presentaron en medio de la celebración del equipo colombiano por la clasificación.

Se espera que Conmebol se pronuncie en los próximos días sobre estos altercados y dará a conocer las respectivas sanciones contra los involucrados.

Rivales que afrontará Tolima en Libertadores

Tras superar la fase previa, el equipo colombiano quedó ubicado en el bombo 4 del sorteo de la fase de grupos, lo que significa que inevitablemente enfrentará rivales de mayor peso en los otros tres bombos del torneo.

BOMBO 1

Flamengo

Palmeiras

Boca Juniors

Nacional

Peñarol

Liga de Quito

Fluminense

Independiente del Valle

BOMBO 2

Corinthians

Cruzeiro

Estudiantes

Cerro Porteño

Libertad

Bolívar

Universitario de Perú

Lanús

BOMBO 3

Santa Fe

Junior

Always Ready

Rosario Central

Coquimbo

Universidad Católica de Chile

Cusco

La Guaira

BOMBO 4

Mirassol

Independiente Rivadavia

Platense

Universidad Central

Tolima

Medellín/Juventud

Barcelona SC

Sporting CristalC