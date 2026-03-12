Luto en Colombia: murió una reconocida influencer

En las redes sociales hay una profunda conmoción debido a que, mediante un sentido comunicado, se confirmó la muerte de una reconocida influencer.

Carolina Reyes, que era más conocida como 'Carol The Warrior', falleció en Cali, a sus 23 años.

La reconocida influencer se encontraba batallando contra una grave enfermedad desde octubre de 2025 y, desafortunadamente, su estado de salud desmejoró de manera paulatina.

Este fue el mensaje con el que se confirmó la muerte de Carol The Warrior, la influencer de Colombia

"Con profundo dolor informamos el sensible fallecimiento de nuestra guerrera Carol The Warrior, quien fue una guerrera, una persona brillante y un ser humano que jamás se rindió ante cualquier dificultad que se le presentó", comenzó escribiendo la familia de la influencer.

"Con mucho dolor anunciamos que lastimosamente partió con el señor este 11 de marzo de 2026. Les pedimos prudencia, empatía y amor con sus familiares y amigos. La demás información sobre todo lo relacionado con el acontecimiento, la estaremos publicando en sus redes oficiales. Gracias por amarla, apoyarla, demostrarle tanto cariño y siempre acogerla con las manos abiertas", se complementó.

La influencer Carol The Warrior asistió de urgencias al médico en octubre de 2025 tras sentir fuertes dolores en su cuerpo. En consecuencia, tras los respectivos exámenes médicos, se encontró que había agua en sus pulmones.

Además, un tiempo después, ella misma informó que le habían diagnosticado cáncer.

¿Cuándo serán las exequias de Carol The Warrior, la influencer de Colombia?

Carol The Warrior será velada en Cali, en el barrio República de Israel, durante este 12 de marzo de 2026.

La velación iniciará a las 2:00 de la tarde y, posteriormente, según reveló la familia, será trasladada al Chocó.

"Dios mío, no entiendo esto", "qué tristeza", "fue una guerrera", "la recordaré siempre" y "que en paz descanse", han sido algunas de las reacciones en redes sociales.