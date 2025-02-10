Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 2 de octubre de 2025
Noticias RCN
octubre 02 de 2025
- Alerta de la Defensoría del Pueblo por millonaria deuda de la Nueva EPS con hospitales del país. Solo en el Eje Cafetero los atrasos superan los 260.000 millones de pesos.
- En constante angustia viven las familias de los dos policías secuestrados desde el 20 de julio en Arauca por el ELN.
- En la subregión de Urabá, jóvenes universitarios compran la producción diaria de pequeños comercios informales, llevando alivio económico y esperanza a decenas de familias que viven del día a día.