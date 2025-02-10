CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 2 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

octubre 02 de 2025
08:27 a. m.
  • Alerta de la Defensoría del Pueblo por millonaria deuda de la Nueva EPS con hospitales del país. Solo en el Eje Cafetero los atrasos superan los 260.000 millones de pesos.
  • En constante angustia viven las familias de los dos policías secuestrados desde el 20 de julio en Arauca por el ELN.
  • En la subregión de Urabá, jóvenes universitarios compran la producción diaria de pequeños comercios informales, llevando alivio económico y esperanza a decenas de familias que viven del día a día.
