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¿Cómo la tecnología cambió los guayos en el fútbol moderno? Ojo a las novedades

Los guayos han evolucionado con la tecnología y hoy influyen en la velocidad, estabilidad y control de los futbolistas en el fútbol moderno.

Guayos, Skechers
Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 16 de 2026
05:07 a. m.
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El fútbol moderno no solo se define por el talento o la preparación física de los jugadores. En los últimos años, la tecnología también ha comenzado a ocupar un lugar importante dentro del deporte, especialmente en elementos que antes parecían secundarios, como el calzado.

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En un juego cada vez más rápido y exigente, los guayos se han convertido en una herramienta clave para el rendimiento dentro del campo.

El nombre “guayo” proviene de la palabra “guayar”, que hace referencia a la acción de marcar el terreno con los taches. Esa conexión directa con la cancha explica por qué el calzado es fundamental en aspectos como los arranques, los cambios de dirección o la estabilidad al momento de disputar el balón.

¿La evolución de los guayos en el fútbol moderno?

A lo largo del siglo XX, los guayos pasaron de ser botas pesadas de cuero a piezas más ligeras y especializadas. Hoy el desarrollo tecnológico se enfoca en tres factores principales: tracción, estabilidad y respuesta. Estos elementos influyen directamente en el desempeño del jugador y también en la prevención de lesiones.

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En ese contexto, diferentes marcas deportivas han apostado por innovaciones orientadas a mejorar el rendimiento en la cancha. Entre ellas se encuentra Skechers, que recientemente presentó su línea de fútbol conocida como Standout Pack.

Uno de los modelos destacados es el Razor 1.5, diseñado para futbolistas que dependen de la velocidad. Su suela con infusión de carbono busca ofrecer mayor impulso en los primeros metros, mientras que su estructura ligera pretende reducir la fatiga durante partidos de alta intensidad.

Otro modelo es el SKX_02, que incorpora zonas texturizadas para favorecer el control del balón y mejorar la precisión en movimiento.

guayos

Futbolistas colombianos se suman a la tendencia

La marca ha ganado visibilidad en el fútbol internacional con jugadores como Harry Kane o Roméo Lavia, y recientemente también incorporó a figuras del fútbol colombiano como Andrés Llinás, defensor de Millonarios, y Andrés Mosquera Marmolejo, arquero de Independiente Santa Fe.

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“El ajuste y la comodidad de estos guayos en serio hacen la diferencia; desde que me los pongo siento confianza. Eso se refleja directamente en mi rendimiento”, señaló Llinás.

Mosquera Marmolejo, por su parte, destacó que la comodidad del calzado le ha permitido terminar los partidos con menos fatiga. En un deporte donde cada detalle cuenta, incluso lo que se lleva en los pies puede influir en el resultado final.

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