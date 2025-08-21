Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 21 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
agosto 21 de 2025
- Con alerta amarilla de Interpol las autoridades tratar de ubicar a Valeria Afanador, la niña de 10 años desaparecida hace más de una semana en Cajicá, Cundinamarca. Hasta el momento no hay rastro de la pequeña.
- Crecen las quejas y presión al sistema de salud. En 5 meses son 125.000 las tutelas interpuestas. La Corte Constitucional determinó que el Ministerio no ha cumplido su compromiso con los pacientes.
- Luego de cuatro meses en poder del ELN fueron entregados a una comisión de la ONU dos soldados profesionales que habían sido secuestrados en Cúcuta. Los uniformados estuvieron en cautiverio en Venezuela.