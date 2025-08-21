CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 21 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

A primera hora

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
08:23 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Con alerta amarilla de Interpol las autoridades tratar de ubicar a Valeria Afanador, la niña de 10 años desaparecida hace más de una semana en Cajicá, Cundinamarca. Hasta el momento no hay rastro de la pequeña.
  • Crecen las quejas y presión al sistema de salud. En 5 meses son 125.000 las tutelas interpuestas. La Corte Constitucional determinó que el Ministerio no ha cumplido su compromiso con los pacientes.
  • Luego de cuatro meses en poder del ELN fueron entregados a una comisión de la ONU dos soldados profesionales que habían sido secuestrados en Cúcuta. Los uniformados estuvieron en cautiverio en Venezuela.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 20 de agosto de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 20 de agosto de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 20 de agosto de 2025

Otras Noticias

Millonarios

Leonardo Castro, en medio de la crisis de Millonarios, se peleó cara a cara con un hincha en el estadio

Cuando las protestas comenzaron en El Campín, Leonardo Castro abrió la ventana del palco y tuvo una discusión con un hincha. Vea el video.

África

África inicia una campaña para cambiar el mapa mundial y ajustar tamaños

La proyección que aún suele utilizarse es la de Gerardus Mercator, del siglo XVI.

Enfermedades

Esta es la peligrosa enfermedad que causaría bacteria encontrada en producto colombiano retirado del mercado

Accidente de tránsito

VIDEO | Mortal accidente entre camión y tractomula deja un muerto y bloquea la vía Bogotá - Fusagasugá

Turismo

Reconocida aerolínea en Colombia lanzó tiquetes a destino internacional desde 1 dólar