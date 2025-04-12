CANAL RCN
Tendencias

Grupo Firme en Bogotá: estas son las rutas de TransMilenio habilitadas para el gran show

Grupo Firme llega a Bogotá para cautivar a todos sus seguidores en la capital.

Grupo Firme en Bogotá
Foto AFP

Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
11:14 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Estadio Nemesio Camacho El Campín será el epicentro de la música regional mexicana este 5 y 6 de diciembre con la presentación de Grupo Firme en el festival Órale Wey Fest. El evento promete dos jornadas inolvidables para más de 40.000 asistentes.

"Todavía siento la cara dormida": Yeison Jiménez detalló sus problemas de salud tras concierto en Bogotá
RELACIONADO

"Todavía siento la cara dormida": Yeison Jiménez detalló sus problemas de salud tras concierto en Bogotá

Detalles del concierto de Grupo Firme

La apertura de puertas está prevista desde las 3:00 p.m., y las presentaciones se extenderán por más de tres horas. La agrupación interpretará algunos de sus mayores éxitos, entre ellos Cada quién, El beneficio de la duda, El tóxico, entre otros.

Este show será, además, uno de los encuentros culturales más destacados del año, con un montaje robusto de sonido, formato y producción.

Concierto de J Balvin en Medellín generó un impacto económico de 3.2 millones de dólares
RELACIONADO

Concierto de J Balvin en Medellín generó un impacto económico de 3.2 millones de dólares

Rutas de TransMilenio habilitadas para el concierto

El sistema de transporte público dispondrá de 13 servicios troncales en sus horarios habituales en las estaciones Movistar Arena y Campín - UAN, ubicadas en la troncal NQS Central.

Asimismo, estas estaciones contarán con rutas estratégicas hacia los portales 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, El Dorado, Norte y Américas.

De igual manera, TransMiZonal tiene una oferta de 23 rutas que cuentan con paraderos estratégicamente ubicados en el entorno del estadio El Campín, que incluyen la calle 63 y 53, la avenida NQS y la carrera 24.

Para quienes asistirán al evento, se recomienda recargar y personalizar la tarjeta TuLlave para facilitar el ingreso y evitar contratiempos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Restaurantes

¡Restaurante de Bogotá es elegido el mejor de Latinoamérica! Vea el ranking de The 50 Best

Artistas

Bad Bunny se convirtió en el artista más escuchado en el año, según Spotify Wrapped

Viral

Se filtra el ‘Registro Nacional de Infieles’: excel viral que desata controversia en Colombia

Otras Noticias

Venezuela

Familiares de colombianos detenidos en Venezuela bloquean el Puente Internacional Simón Bolívar

Reclaman la liberación de sus seres queridos y denuncian falta de respuesta del gobierno colombiano.

Copa Libertadores

Ya son dos equipos con cupo a la Copa Libertadores 2026: así quedó la tabla de reclasificación

Luego de jugarse la quinta fecha de los cuadrangulares en el grupo B, se definió un nuevo clasificado al torneo más importante del continente.

Automovilismo

Hay novedades: estas son las ciudades en Colombia que tienen pico y placa para motos

República Dominicana

Murió un comunicador en un programa en vivo de televisión: conmoción por su fallecimiento

Enfermedades

Salud intestinal: el posbiótico hecho en Colombia que transforma el manejo metabólico