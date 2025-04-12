Grupo Firme en Bogotá: estas son las rutas de TransMilenio habilitadas para el gran show

El Estadio Nemesio Camacho El Campín será el epicentro de la música regional mexicana este 5 y 6 de diciembre con la presentación de Grupo Firme en el festival Órale Wey Fest. El evento promete dos jornadas inolvidables para más de 40.000 asistentes.

Detalles del concierto de Grupo Firme

La apertura de puertas está prevista desde las 3:00 p.m., y las presentaciones se extenderán por más de tres horas. La agrupación interpretará algunos de sus mayores éxitos, entre ellos Cada quién, El beneficio de la duda, El tóxico, entre otros.

Este show será, además, uno de los encuentros culturales más destacados del año, con un montaje robusto de sonido, formato y producción.

Rutas de TransMilenio habilitadas para el concierto

El sistema de transporte público dispondrá de 13 servicios troncales en sus horarios habituales en las estaciones Movistar Arena y Campín - UAN, ubicadas en la troncal NQS Central.

Asimismo, estas estaciones contarán con rutas estratégicas hacia los portales 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, El Dorado, Norte y Américas.

De igual manera, TransMiZonal tiene una oferta de 23 rutas que cuentan con paraderos estratégicamente ubicados en el entorno del estadio El Campín, que incluyen la calle 63 y 53, la avenida NQS y la carrera 24.

Para quienes asistirán al evento, se recomienda recargar y personalizar la tarjeta TuLlave para facilitar el ingreso y evitar contratiempos.