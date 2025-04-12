CANAL RCN
Colombia

Familiares de colombianos detenidos en Venezuela bloquean el Puente Internacional Simón Bolívar

Reclaman la liberación de sus seres queridos y denuncian falta de respuesta del gobierno colombiano.

AFP

Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
11:10 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Familiares de colombianos aún detenidos por el régimen de Nicolás Maduro protagonizaron este jueves una protesta en el Puente Internacional Simón Bolívar, el principal corredor binacional entre Colombia y Venezuela.

Liberan a 28 personas en Catatumbo que habían sido secuestradas por el ELN
RELACIONADO

Liberan a 28 personas en Catatumbo que habían sido secuestradas por el ELN

Dos personas se encadenaron en plena frontera y otras 18 instalaron vallas que bloquearon el paso vehicular, dejando habilitado únicamente el tránsito peatonal cada 30 minutos.

Protestas que no cesan

Las manifestaciones se iniciaron el 4 de octubre y buscan visibilizar la situación de más de 15 colombianos que siguen privados de la libertad en Venezuela. Aunque el 24 de octubre el gobierno venezolano liberó a 18 personas, los familiares denuncian que otros continúan detenidos y aseguran sentirse desamparados.

Mi esposo, Martín Rincón, lleva 14 meses secuestrado por el gobierno de Venezuela. Hoy estamos acá en esta frontera no por confrontación política ni social. Exigimos un derecho que es la libertad de nuestros familiares

aseguró Vicky Latorre, esposa de uno de los detenidos.

La manifestante agregó que el presidente Gustavo Petro ha mantenido reuniones con empresarios, fuerzas obreras y militares, además de encuentros binacionales, sin abordar la situación de los colombianos retenidos.

Son personas inocentes que simplemente estaban pasando la frontera. Llevamos meses sin saber si están vivos o muertos. Exigimos que nos den la cara y que liberen a nuestros familiares, enfatizó Latorre.

Hasta el momento, la Cancillería no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las nuevas protestas, mientras que las autoridades locales mantienen presencia en la zona para garantizar el orden y permitir el paso peatonal controlado.

Explosiva carta del ‘Pollo’ Carvajal reveló secretos de Chávez, el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua
RELACIONADO

Explosiva carta del ‘Pollo’ Carvajal reveló secretos de Chávez, el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua

Esta nueva jornada de manifestaciones refleja la creciente preocupación por la situación de los colombianos detenidos en Venezuela y la presión de los familiares para que el gobierno nacional actúe en la defensa de sus derechos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fiscalía General de la Nación

Madre e hijo a la cárcel por distribuir drogas en Saladoblanco, Huila

Antártida

Rumbo a la Antártida: Noticias RCN acompaña la histórica travesía del ARC Simón Bolívar

Bogotá

Revelan los antecedentes del menor implicado en el homicidio de Jean Claude Bossard

Otras Noticias

Copa Libertadores

Ya son dos equipos con cupo a la Copa Libertadores 2026: así quedó la tabla de reclasificación

Luego de jugarse la quinta fecha de los cuadrangulares en el grupo B, se definió un nuevo clasificado al torneo más importante del continente.

Restaurantes

¡Restaurante de Bogotá es elegido el mejor de Latinoamérica! Vea el ranking de The 50 Best

El chato, restaurante ubicado en Bogotá, fue elegido como el mejor de Latinoamérica en la edición 2025 de The 50 Best, un reconocimiento que marca un hito para la gastronomía colombiana.

Automovilismo

Hay novedades: estas son las ciudades en Colombia que tienen pico y placa para motos

República Dominicana

Murió un comunicador en un programa en vivo de televisión: conmoción por su fallecimiento

Enfermedades

¿Cuándo llevar a su recién nacido a una consulta pediátrica prioritaria? Tome nota