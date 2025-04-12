Familiares de colombianos detenidos en Venezuela bloquean el Puente Internacional Simón Bolívar

Familiares de colombianos aún detenidos por el régimen de Nicolás Maduro protagonizaron este jueves una protesta en el Puente Internacional Simón Bolívar, el principal corredor binacional entre Colombia y Venezuela.

Dos personas se encadenaron en plena frontera y otras 18 instalaron vallas que bloquearon el paso vehicular, dejando habilitado únicamente el tránsito peatonal cada 30 minutos.

Protestas que no cesan

Las manifestaciones se iniciaron el 4 de octubre y buscan visibilizar la situación de más de 15 colombianos que siguen privados de la libertad en Venezuela. Aunque el 24 de octubre el gobierno venezolano liberó a 18 personas, los familiares denuncian que otros continúan detenidos y aseguran sentirse desamparados.

La manifestante agregó que el presidente Gustavo Petro ha mantenido reuniones con empresarios, fuerzas obreras y militares, además de encuentros binacionales, sin abordar la situación de los colombianos retenidos.

Son personas inocentes que simplemente estaban pasando la frontera. Llevamos meses sin saber si están vivos o muertos. Exigimos que nos den la cara y que liberen a nuestros familiares, enfatizó Latorre.

Hasta el momento, la Cancillería no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las nuevas protestas, mientras que las autoridades locales mantienen presencia en la zona para garantizar el orden y permitir el paso peatonal controlado.

Esta nueva jornada de manifestaciones refleja la creciente preocupación por la situación de los colombianos detenidos en Venezuela y la presión de los familiares para que el gobierno nacional actúe en la defensa de sus derechos.