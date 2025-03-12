CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 3 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 03 de 2025
03:15 p. m.
  • El papá de Jean Claude Bossard, el joven asesinado en un intento de robo en Bogotá, contó que le estaban preparando su celebración de 30 años para el viernes.
  • Subió el gas vehicular hasta un 30% en algunas regiones del país. Conductores en Villavicencio bloquearon la vía hacia Bogotá, por inconformidad con la medida.
  • Así fue el rescate de Miguel Ayala y su mánager, Nicolás Pantoja. Un disidente confesó que los estaban cuidando y entregó la ubicación satelital al Gaula de la Policía.
