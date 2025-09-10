CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 9 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 09 de 2025
08:52 a. m.
  • El mundo mira con expectativa a Medio Oriente luego del anuncio de un acuerdo entre Israel y Hamás. En Egipto se firmará la primera parte de este pacto en el que medió Estados Unidos.
  • En Girardot, Cundinamarca, fueron aprehendidos cuatro menores que integraban una banda que robaba y vendía estupefacientes.
  • A Evelyn le cambió la vida luego de que la operaran de una deficiencia visual.
Otras Noticias

Artistas

Mánager de B-King reveló detalles del contrato en México previo al crimen

Juan Camilo Gallego, mánager de B-King, explicó cómo se concretó el contrato en México y compartió su experiencia al colaborar con el artista.

Dólar

El dólar repunta en Colombia: así abrió la jornada de este 9 de octubre

El dólar en Colombia subió este 9 de octubre y se acerca a los $3.900. Conozca la nueva TRM, su variación y cómo impacta en la economía nacional.

Animales

Jaguar herido fue rescatado en un río tras recibir múltiples disparos: video conmovedor

Miguel Ángel Russo

La última petición que hizo Miguel Ángel Russo antes de morir que conmueve al mundo del fútbol

Redes sociales

¡Renovada! Luisa Fernanda W muestra su radical cambio de look