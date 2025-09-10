Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 9 de octubre de 2025

Otras Noticias

Juan Camilo Gallego, mánager de B-King, explicó cómo se concretó el contrato en México y compartió su experiencia al colaborar con el artista.

El dólar en Colombia subió este 9 de octubre y se acerca a los $3.900. Conozca la nueva TRM, su variación y cómo impacta en la economía nacional.