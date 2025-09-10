Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 9 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
octubre 09 de 2025
- El mundo mira con expectativa a Medio Oriente luego del anuncio de un acuerdo entre Israel y Hamás. En Egipto se firmará la primera parte de este pacto en el que medió Estados Unidos.
- En Girardot, Cundinamarca, fueron aprehendidos cuatro menores que integraban una banda que robaba y vendía estupefacientes.
- A Evelyn le cambió la vida luego de que la operaran de una deficiencia visual.