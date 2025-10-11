Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 10 de noviembre de 2025
noviembre 10 de 2025
08:35 a. m.
- En delicado el estado de salud permanecen dos de los cuatro menores heridos en el accidente de tránsito en Bogotá en el que resultaron lesionadas en total 11 personas. El responsable del accidente manejaba en estado de embriaguez.
- El presidente Gustavo Petro llamó a consultas al embajador en Washington, tras conocerse una foto hecha con inteligencia artificial donde se le ve con traje de preso, junto a Nicolás Maduro.
- Cinco uniformados del Ejército fueron secuestrados en la vía Tame -Arauca. El plagio se le atribuye al ELN.
- En Antioquia continúa la búsqueda de los responsables del doble asesinato de dos subintendentes de la Policía en zona rural de Betulia. Las autoridades señalan al Clan del Golfo.
- En Boyacá continúa la búsqueda de alias Poeta, cabecilla del frente Adonai Ardila Pinilla del ELN. Se le señala del frustrado ataque con explosivos en Tunja.
- En Valle del Cauca crece la polémica por la negativa del Gobierno Nacional a entregar los avales para el tren de cercanías entre Cali y Jamundí. Gremios y dirigentes rechazan la decisión.