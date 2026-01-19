Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 19 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
enero 19 de 2026
- #LaGranEncuesta de Noticias RCN y GAD3 revela que Iván Cepeda con un 30% y Abelardo de la Espriella con un 22% lideran la intención de voto a la Presidencia de la República.
- En La Gran Consulta por Colombia del próximo 8 de marzo, Paloma Valencia encabeza las preferencias con 23 %, seguida de Vicky Dávila y Juan Manuel Galán con 8 % cada uno, los otros aspirantes concentran menores apoyos y un tercio de los encuestados dice que no votaría por ninguno.
- Iglesia pide a las disidencias de las Farc parar la ola de violencia en Guaviare y hacen un llamado a respetar los derechos de la población. Enfrentamientos entre grupos armados dejan al menos 30 muertos.
- Grupos armados incineraron dos camiones cargados con combustible ilegal en vías entre Cesar y Norte de Santander. El Ejército y la Policía ya despliegan operativos para retomar el control de este corredor estratégico.
- Preocupación en Antioquia, nueve municipios aún no arrancan el PAE por fallas en la contratación. Mientras el Ministerio de Educación advierte que 860.000 niños están en riesgo en todo el país.