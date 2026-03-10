CANAL RCN
Economía

¿Qué se necesita para manejar moto eléctrica en Colombia? Ojo a los requisitos en 2026

Requisitos para manejar moto eléctrica en Colombia en 2026: licencia, matrícula y normas de tránsito que deben cumplir los conductores para evitar sanciones.

¿Qué se necesita para manejar moto eléctrica en Colombia? Ojo a los requisitos en 2026
Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 10 de 2026
03:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las motos eléctricas se han convertido en una alternativa cada vez más común en las calles del país. Este tipo de vehículos, impulsados por baterías recargables en lugar de combustible, han ganado popularidad por ser silenciosos, económicos y amigables con el medio ambiente.

SOAT podría bajar hasta 50% tras elecciones: conductores de moto y carro se ilusionan
RELACIONADO

SOAT podría bajar hasta 50% tras elecciones: conductores de moto y carro se ilusionan

Sin embargo, aunque muchas personas creen que pueden conducirse sin mayores requisitos, en Colombia sí existen normas claras que regulan su uso en las vías.

En 2026, la regulación establece condiciones técnicas y documentales que los conductores deben cumplir para evitar sanciones y garantizar la seguridad vial.

Requisitos para manejar una moto eléctrica en Colombia en 2026

La normativa vigente establece que quienes conduzcan motos eléctricas deben cumplir requisitos similares a los de una motocicleta tradicional.

Ciudades donde habrá restricción de parrillero en moto este domingo 8 de marzo por elecciones en Colombia
RELACIONADO

Ciudades donde habrá restricción de parrillero en moto este domingo 8 de marzo por elecciones en Colombia

Uno de los más importantes es contar con licencia de conducción categoría A1, documento que habilita a las personas para manejar motos, ciclomotores, tricimotos y cuadriciclos eléctricos.

Esta licencia certifica que el conductor tiene los conocimientos y habilidades necesarios para circular con seguridad en las vías. Para obtenerla, la persona debe ser mayor de 16 años y aprobar el proceso correspondiente en un centro de enseñanza automovilística autorizado.

Además, la Ley 2486 de 2025 introdujo nuevas definiciones sobre los vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana.

Según la norma, estos son vehículos impulsados por un motor eléctrico diseñados para uso individual en ciudades y cuya potencia nominal no puede superar los 1000 W.

Matrícula y por dónde pueden circular las motos eléctricas

De acuerdo con la Resolución 160 de 2017 del Ministerio de Transporte, algunas motos eléctricas pueden estar exentas de este requisito dependiendo de su fecha de comercialización.

¿Lo pueden multar por usar cámara o intercomunicador en el casco de moto? Esto dice la ley en 2026
RELACIONADO

¿Lo pueden multar por usar cámara o intercomunicador en el casco de moto? Esto dice la ley en 2026

Por ejemplo, los modelos vendidos antes del 2 de febrero de 2017, o aquellos comercializados entre el 23 de agosto de 2018 y el 23 de abril de 2020, no están obligados a tener matrícula.

Sin embargo, los vehículos vendidos después de estas fechas sí deben contar con este registro para evitar sanciones.

En cuanto a la circulación, la normativa es clara, pues las motos eléctricas deben transitar por la calzada, es decir, por el espacio destinado para vehículos dentro de la vía. Esto significa que no pueden circular por andenes, aceras ni ciclorrutas.

El incumplimiento de estas reglas puede derivar en multas e incluso en la inmovilización del vehículo por parte de las autoridades de tránsito.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Defensoría del Pueblo

Defensoría del Pueblo defendió el aumento del salario mínimo ante el Consejo de Estado

Dólar

Dólar en Colombia bajó con fuerza hoy: así cerró la jornada del 10 de marzo

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy 10 de marzo de 2026

Otras Noticias

Aída Merlano

Procuraduría destituye a exdirectivos de la cárcel El Buen Pastor por fuga de Aída Merlano

La sanción fue confirmada en segunda instancia y establece destitución e inhabilidad por 10 años para varios exfuncionarios por graves fallas en la custodia de la excongresista.

Medio oriente

EE. UU. asegura haber destruido capacidades de uranio de Irán

Las operaciones se llevaron a cabo en Isfahán, Natanz y Fordow, aunque Witkoff advirtió que Teherán mantiene planes para producir nuevas centrífugas avanzada.

La casa de los famosos

“Dejemos de molestar”: Alexa Torres se sincera y habla de su coqueteo con Tebi en La Casa de los Famosos

James Rodríguez

Oficial | James Rodríguez está listo para debutar: fecha, hora y rival confirmado

Enfermedades

Autoridades alertan el aumento de casos por paperas en Estados Unidos