CANAL RCN
Tendencias

Salitre Mágico lanzó plan especial para mujeres en el marco del Día de la Mujer

Salitre Mágico lanzó “Yo me elijo”, un plan especial para que amigas, madres e hijas celebraran juntas el Día de la Mujer en Bogotá con un espacio de encuentro y bienestar.

Salitre Mágico, Día de la mujer
Foto: Cortesía

Noticias RCN

marzo 10 de 2026
04:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Cada 8 de marzo, miles de mujeres en Colombia se suman a distintas actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. En Bogotá, la jornada suele estar marcada por marchas, encuentros culturales y espacios de reflexión que buscan reconocer los avances en igualdad, pero también recordar los retos que aún persisten en la sociedad.

La aviación en Colombia rompe barreras: cada vez hay más mujeres piloto
RELACIONADO

La aviación en Colombia rompe barreras: cada vez hay más mujeres piloto

En medio de este contexto, también surgen iniciativas que promueven el encuentro y el bienestar entre mujeres. Una de ellas fue la propuesta del parque de diversiones Salitre Mágico, que invitó a mujeres de todas las edades a disfrutar de un plan especial bajo el mensaje “Yo me elijo”.

“Yo me elijo”: una invitación para compartir entre mujeres

Durante el fin de semana de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el parque abrió un espacio pensado especialmente para amigas, madres e hijas que quisieran compartir una jornada diferente.

Día de la Mujer: los artistas que modificaron sus canciones en pos de la igualdad de género
RELACIONADO

Día de la Mujer: los artistas que modificaron sus canciones en pos de la igualdad de género

La iniciativa buscó promover el autocuidado, la conexión y el tiempo de calidad entre mujeres. En total, se habilitaron 400 cupos exclusivos para quienes quisieran participar en este encuentro especial.

La jornada giró alrededor de un mensaje claro: elegirse a sí mismas y celebrar los vínculos entre mujeres. Bajo frases como “Juntas en el mejor plan” y “¡El plan que nos merecemos!”, la actividad invitó a disfrutar de las atracciones del parque y de un momento de esparcimiento.

“En el marco del mes del Día Internacional de la Mujer, en Salitre Mágico reafirmamos nuestro compromiso con la equidad y el reconocimiento del talento femenino. Las mujeres cumplen un rol fundamental tanto en la operación del parque como en la experiencia de nuestras familias visitantes, y por eso celebramos su aporte a la construcción de una sociedad más inclusiva y llena de oportunidades”, señaló Diana Zambrano, Subdirectora de Marketing.

El papel de las mujeres en Bogotá

Según proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en Bogotá viven más de 4 millones de mujeres, lo que representa cerca de la mitad de la población de la capital.

Masiva movilización por el Día de la Mujer en Argentina contra las políticas del presidente Javier Milei
RELACIONADO

Masiva movilización por el Día de la Mujer en Argentina contra las políticas del presidente Javier Milei

Además, datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil indican que más del 53 % del censo electoral está compuesto por mujeres, lo que refleja su creciente participación en la vida pública y en la toma de decisiones del país.

Aunque el 8 de marzo sigue siendo una fecha para recordar las luchas históricas por la igualdad de derechos, iniciativas como la de Salitre Mágico también buscan abrir espacios para el encuentro, el apoyo mutuo y la celebración entre mujeres.

La idea del día fue sencilla pero poderosa: “Yo me elijo… y elijo compartir con mis amigas, con mi mamá o con mis hijas”. Un plan pensado para disfrutar juntas y reconocer el valor de estos vínculos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeferson Cossio

Yeferson Cossio preocupó a sus fans al mostrar su brazo ensangrentado: ¿qué ocurrió?

La casa de los famosos

“Dejemos de molestar”: Alexa Torres se sincera y habla de su coqueteo con Tebi en La Casa de los Famosos

Yeison Jiménez

Hermana de Yina Calderón reveló emotivo video de Yeison Jiménez en su avioneta antes de su muerte

Otras Noticias

Irán

Australia concede asilo a cinco futbolistas de Irán y desata tensión diplomática

Australia recibe a cinco futbolistas de Irán como refugiadas y estalla la controversia diplomática.

Cámara de Representantes

Corte Suprema condena al congresista Modesto Aguilera por acto sexual violento

La Sala Especial de Primera Instancia determinó que el representante a la Cámara abusó sexualmente de una mujer en un hotel de Barranquilla en 2020.

Automovilismo

¿Qué se necesita para manejar moto eléctrica en Colombia? Ojo a los requisitos en 2026

Medio oriente

EE. UU. asegura haber destruido capacidades de uranio de Irán

Enfermedades

Autoridades alertan el aumento de casos por paperas en Estados Unidos