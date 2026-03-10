Salitre Mágico lanzó plan especial para mujeres en el marco del Día de la Mujer

Cada 8 de marzo, miles de mujeres en Colombia se suman a distintas actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. En Bogotá, la jornada suele estar marcada por marchas, encuentros culturales y espacios de reflexión que buscan reconocer los avances en igualdad, pero también recordar los retos que aún persisten en la sociedad.

En medio de este contexto, también surgen iniciativas que promueven el encuentro y el bienestar entre mujeres. Una de ellas fue la propuesta del parque de diversiones Salitre Mágico, que invitó a mujeres de todas las edades a disfrutar de un plan especial bajo el mensaje “Yo me elijo”.

“Yo me elijo”: una invitación para compartir entre mujeres

Durante el fin de semana de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el parque abrió un espacio pensado especialmente para amigas, madres e hijas que quisieran compartir una jornada diferente.

La iniciativa buscó promover el autocuidado, la conexión y el tiempo de calidad entre mujeres. En total, se habilitaron 400 cupos exclusivos para quienes quisieran participar en este encuentro especial.

La jornada giró alrededor de un mensaje claro: elegirse a sí mismas y celebrar los vínculos entre mujeres. Bajo frases como “Juntas en el mejor plan” y “¡El plan que nos merecemos!”, la actividad invitó a disfrutar de las atracciones del parque y de un momento de esparcimiento.

“En el marco del mes del Día Internacional de la Mujer, en Salitre Mágico reafirmamos nuestro compromiso con la equidad y el reconocimiento del talento femenino. Las mujeres cumplen un rol fundamental tanto en la operación del parque como en la experiencia de nuestras familias visitantes, y por eso celebramos su aporte a la construcción de una sociedad más inclusiva y llena de oportunidades”, señaló Diana Zambrano, Subdirectora de Marketing.

El papel de las mujeres en Bogotá

Según proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en Bogotá viven más de 4 millones de mujeres, lo que representa cerca de la mitad de la población de la capital.

Además, datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil indican que más del 53 % del censo electoral está compuesto por mujeres, lo que refleja su creciente participación en la vida pública y en la toma de decisiones del país.

Aunque el 8 de marzo sigue siendo una fecha para recordar las luchas históricas por la igualdad de derechos, iniciativas como la de Salitre Mágico también buscan abrir espacios para el encuentro, el apoyo mutuo y la celebración entre mujeres.

La idea del día fue sencilla pero poderosa: “Yo me elijo… y elijo compartir con mis amigas, con mi mamá o con mis hijas”. Un plan pensado para disfrutar juntas y reconocer el valor de estos vínculos.