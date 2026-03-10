Luis Díaz y una asistencia de lujo en la goleada del Bayern Múnich al Atalanta por Champions

El colombiano Luis Díaz volvió a destacar en el fútbol europeo con una jugada que levantó aplausos en la UEFA Champions League.

El extremo fue protagonista en la contundente victoria del Bayern Múnich sobre Atalanta, en el partido de ida de los octavos de final disputado en territorio italiano.

El conjunto alemán dominó el compromiso desde los primeros minutos y mostró su poder ofensivo con una actuación sólida en ataque. Entre los jugadores más destacados estuvo Díaz, quien aportó una asistencia de lujo para ampliar la diferencia en el marcador.

Luis Díaz brilló con asistencia de taco en Champions League

El Bayern Múnich tuvo un primer tiempo prácticamente perfecto. El equipo bávaro se fue al descanso con un cómodo 0-3, gracias a los goles de Josip Stanišić, Michael Olise y Serge Gnabry, que marcaron el ritmo de un partido dominado por completo por los visitantes.

RELACIONADO Luis Díaz causó revuelo en redes sociales al referirse a Jhon Jader Durán

En la segunda mitad, el protagonismo volvió a recaer en Luis Díaz. El colombiano se mostró muy activo por la banda y participó constantemente en la generación de juego ofensivo.

Al minuto 52' llegó una de las jugadas más llamativas del partido. Dentro del área, Díaz realizó un pase de taco preciso y elegante que dejó a Nicolas Jackson de frente al arco. El delantero no desaprovechó la oportunidad y definió para marcar el 4-0 a favor del Bayern Múnich.

La temporada de Luis Díaz con Bayern Múnich sigue en ascenso

Con esta acción, Luis Díaz llegó a 14 asistencias en la temporada con el Bayern Múnich, una cifra que refleja su impacto ofensivo en el equipo alemán.

RELACIONADO Luis Díaz causó revuelo en redes sociales al referirse a Jhon Jader Durán

El colombiano continúa consolidándose como una de las piezas clave en el ataque del conjunto bávaro, aportando velocidad, desequilibrio y creatividad en el último tercio de la cancha.