CANAL RCN
Deportes

Luis Díaz y una asistencia de lujo en la goleada del Bayern Múnich al Atalanta por Champions

Luis Díaz se lució con una asistencia de taco en la goleada del Bayern Múnich 4-0 ante Atalanta en la ida de los octavos de final de la Champions League.

Luis Díaz con el Bayern Múnich
Foto: Bayern Múnich

Noticias RCN

marzo 10 de 2026
04:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El colombiano Luis Díaz volvió a destacar en el fútbol europeo con una jugada que levantó aplausos en la UEFA Champions League.

¡Luis Díaz, imparable!: nuevo golazo con tremendo remate imposible de atajar
RELACIONADO

¡Luis Díaz, imparable!: nuevo golazo con tremendo remate imposible de atajar

El extremo fue protagonista en la contundente victoria del Bayern Múnich sobre Atalanta, en el partido de ida de los octavos de final disputado en territorio italiano.

El conjunto alemán dominó el compromiso desde los primeros minutos y mostró su poder ofensivo con una actuación sólida en ataque. Entre los jugadores más destacados estuvo Díaz, quien aportó una asistencia de lujo para ampliar la diferencia en el marcador.

Luis Díaz brilló con asistencia de taco en Champions League

El Bayern Múnich tuvo un primer tiempo prácticamente perfecto. El equipo bávaro se fue al descanso con un cómodo 0-3, gracias a los goles de Josip Stanišić, Michael Olise y Serge Gnabry, que marcaron el ritmo de un partido dominado por completo por los visitantes.

Luis Díaz causó revuelo en redes sociales al referirse a Jhon Jader Durán
RELACIONADO

Luis Díaz causó revuelo en redes sociales al referirse a Jhon Jader Durán

En la segunda mitad, el protagonismo volvió a recaer en Luis Díaz. El colombiano se mostró muy activo por la banda y participó constantemente en la generación de juego ofensivo.

Al minuto 52' llegó una de las jugadas más llamativas del partido. Dentro del área, Díaz realizó un pase de taco preciso y elegante que dejó a Nicolas Jackson de frente al arco. El delantero no desaprovechó la oportunidad y definió para marcar el 4-0 a favor del Bayern Múnich.

La temporada de Luis Díaz con Bayern Múnich sigue en ascenso

Con esta acción, Luis Díaz llegó a 14 asistencias en la temporada con el Bayern Múnich, una cifra que refleja su impacto ofensivo en el equipo alemán.

Luis Díaz causó revuelo en redes sociales al referirse a Jhon Jader Durán
RELACIONADO

Luis Díaz causó revuelo en redes sociales al referirse a Jhon Jader Durán

El colombiano continúa consolidándose como una de las piezas clave en el ataque del conjunto bávaro, aportando velocidad, desequilibrio y creatividad en el último tercio de la cancha.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Champions League

¡Invitado de lujo! Faustino Asprilla presencia el duelo entre Newcastle y Barcelona: video

Irán

Australia concede asilo a cinco futbolistas de Irán y desata tensión diplomática

James Rodríguez

Oficial | James Rodríguez está listo para debutar: fecha, hora y rival confirmado

Otras Noticias

Estados Unidos

Esta es la razón por la que Colombia fue excluida de la alianza antinarcóticos que lidera EE. UU.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca habló sobre las razones por las que Estados Unidos no invitó a Colombia al evento del Escudo de las Americas.

Elecciones en Colombia

Medida de aseguramiento contra excandidato del Partido de La U por presuntos nexos con 'Papá Pitufo'

Según la Fiscalía, el excandidato Freddy Camilo Gómez y cuatro exintegrantes de la Policía habrían participado como articuladores de una red de corrupción de alias Papá Pitufo.

Día de la mujer

Salitre Mágico lanzó plan especial para mujeres en el marco del Día de la Mujer

Automovilismo

¿Qué se necesita para manejar moto eléctrica en Colombia? Ojo a los requisitos en 2026

Enfermedades

Autoridades alertan el aumento de casos por paperas en Estados Unidos