Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 24 de marzo de 2026

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marzo 24 de 2026
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  • Luto nacional. Van 66 uniformados fallecidos tras el accidente aéreo en Puerto Leguízamo y que es materia de investigación.
  • En el Hospital Militar de Bogotá reciben atención especializada 24 de los 57 uniformados heridos en el accidente del avión Hércules de la FAC.
  • El ministro de Defensa aseguró que no hay indicios de un ataque por parte de grupos armados al avión accidentado.
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