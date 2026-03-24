Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 24 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 24 de 2026
08:06 a. m.
08:06 a. m.
- Luto nacional. Van 66 uniformados fallecidos tras el accidente aéreo en Puerto Leguízamo y que es materia de investigación.
- En el Hospital Militar de Bogotá reciben atención especializada 24 de los 57 uniformados heridos en el accidente del avión Hércules de la FAC.
- El ministro de Defensa aseguró que no hay indicios de un ataque por parte de grupos armados al avión accidentado.