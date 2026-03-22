Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 22 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 22 de 2026
09:22 p. m.
09:22 p. m.
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- "Las Fuerzas Militares han mantenido la democracia de este país": general (r) Gustavo Matamoros.
- Primicia | Contraloría alerta sobre propuesta del Gobierno de mover recursos de fondos privados a Colpensiones.
- Los grupos y perfiles que siembran terror en la frontera de Colombia con Ecuador.