Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 22 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 22 de 2026
04:37 p. m.
04:37 p. m.
- María Claudia Tarazona asegura que el gobierno venezolano tuvo relación con magnicidio de Miguel Uribe.
- Dos peligrosos delincuentes del ELN estarían detrás del paro armado en el Bajo Baudó.
- Crisis en Cuba: la isla registra el segundo apagón en menos de una semana.
- Nueva EPS autorizó los viáticos para que Nasly Quintero siga con su tratamiento.
- Colombia necesitaría 78 años para eliminar el embarazo adolescente, según la ONU.
- Comerciante fue asesinada en Cali y el responsable habría usado su celular para estafar a la familia.