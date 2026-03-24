Luto: futbolista murió en Medellín tras recibir múltiples impactos de bala

En la madrugada del lunes 23 de marzo, un joven futbolista colombo-español falleció en Medellín tras ser baleado.

Se trata de Denilson David Mena Aguirre, que tenía 22 años y había jugado en las inferiores del Club Deportivo Tenerife.

¿Cómo ocurrieron los hechos? Descubra aquí en Noticias RCN lo que han dado a conocer las autoridades.

Así fue el asesinato de Denilson David Mena, el jugador colombo-español, según la Policía

La Policía del Valle de Aburrá ha informado que Denilson David Mena se encontraba en una discoteca ubicada en el barrio La América y que se desató una riña.

Tras lo sucedido, el personal de seguridad y logística del establecimiento intervino para calmar la situación y llevó a todos los involucrados a la salida. Sin embargo, la pelea habría continuado a las afueras del bar.

Además, en el momento en el que la discusión subió de tono, un individuo habría empuñado un arma de fuego y disparado en más de una ocasión contra la humanidad del futbolista Denilson David Mena.

En consecuencia, el joven quedó gravemente herido y, a pesar de que fue trasladado en un taxi a un centro médico, llegó sin signos vitales.

Por lo tanto, las autoridades se encuentran investigando lo sucedido como un homicidio y continúan analizando las cámaras de seguridad y recopilando las evidencias testimoniales correspondientes.

Medellín City, un equipo al que perteneció Denilson David Mena, lamentó su muerte

Después de que se confirmó la muerte de Denilson David Mena, Medellín City escribió un sentido comunicado en sus redes sociales.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Denilson Mena, quien hizo parte de la familia Medellín City. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, enviándoles fortaleza y nuestras más sinceras condolencias", manifestaron.

Además, varios seguidores de ese equipo también escribieron mensajes de luto como los siguientes:

"Dios mío, qué está pasando", "Dios tenga misericordia de su alma", "duele en el alma" y "esto es desgarrador".