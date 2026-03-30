Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 30 de marzo de 2026

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marzo 30 de 2026
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  • Iniciaron las obras de Transmilenio sobre la Carrera Séptima en Bogotá. No habrá cierre total de la vía.
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