Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 30 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 30 de 2026
08:49 a. m.
08:49 a. m.
- Iniciaron las obras de Transmilenio sobre la Carrera Séptima en Bogotá. No habrá cierre total de la vía.
- Se fortalecen los planes de control y movilidad de cara a la Semana Santa.
- Dos hermanos fueron capturados por el secuestro y robo de Diana Ospina. Se investiga si tienen nexos con otros implicados.