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Néstor Lorenzo aterriza a Colombia tras doble caída: ¿Cuál es el objetivo en el Mundial 2026?

Néstor Lorenzo analiza el nivel de Colombia tras caer ante Francia y Croacia. El técnico aterriza las expectativas y deja claro para qué está la selección rumbo al Mundial.

Nestor Lorenzo
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 30 de 2026
08:15 a. m.
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La Selección Colombia cerró la reciente fecha FIFA con más dudas que certezas. Las derrotas ante Croacia y Francia encendieron las alarmas a pocos meses del Mundial, dejando en el ambiente una pregunta inevitable: ¿hasta dónde puede llegar el equipo dirigido por Néstor Lorenzo?

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Pese al golpe deportivo, el técnico argentino no dramatiza el momento. Por el contrario, insiste en que estos partidos eran parte del proceso.

“Fueron dos partidos exigentes. Asumimos el riesgo, cuando los aceptamos. Después el tema de la distancia entre juegos nos afectó”, explicó tras la caída frente a Francia.

Lorenzo defiende el proceso pese a los resultados

El entrenador fue claro en su análisis, pues reconoce diferencias, pero también rescata aspectos positivos. “Con Croacia, fue parejo y pudimos haber empatado o ganado, tranquilamente. Nos dejó un sinsabor en cuanto al resultado. Ahora, Francia nos superó en el primer tiempo, rompiendo las líneas de presión”.

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Para Lorenzo, enfrentar a selecciones de élite permite medir el verdadero nivel del equipo. “Sabíamos que nos exponíamos a esto y quería que pasara. Estoy triste por la derrota, pero nos dejará aprendizaje. Esperamos tener la revancha durante el Mundial”.

Además, destacó la reacción del equipo en el segundo tiempo ante los franceses: “Me gustó la cara del equipo en el segundo tiempo: se presionó más alto, se jugó mano a mano. Me gustó cómo terminó el equipo”.

¿Qué le falta a Colombia para competir en el Mundial?

El propio Lorenzo fue autocrítico al comparar a Colombia con sus rivales europeos. “Respecto a Francia, estamos uno o dos escalones atrás. Hay una diferencia en los procesos, donde están los jugadores, en fin, pero lo vamos a equiparar”.

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También reconoció que Francia no contó con todas sus figuras ofensivas, lo que pudo influir en el rendimiento. Sin embargo, resaltó la competitividad interna: “A quienes los llaman suplentes, se están jugando un cupo por ir al Mundial”.

A pesar de las dudas externas, el técnico mantiene la confianza en su grupo. “Vamos para adelante con un grupo de jugadores que se matan y estarán más fuertes después de estas derrotas”.

Con un par de amistosos aún por disputar, Colombia buscará corregir errores y llegar en mejor forma al torneo, donde debuta el 17 de junio.

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