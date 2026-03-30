De Colombia a ser el número tres del Vaticano: importante anuncio del papa León XIV

Este 30 de marzo, el papa León XIV hizo varios anuncios con relacionados a nombramientos diplomáticos, revelando un movimiento que involucra directamente a Colombia, pues el arzobispo Paolo Rudelli, quien se venía desempeñando como nuncio en el país desde 2023, pasará a ser el número 3 en el Vaticano.

Rudelli fue nombrado como nuevo sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano uno de los cargos más cercanos al papa dentro de la estructura del Vaticano. Este puesto, conocido como “sustituto de Asuntos Generales”, funciona como jefe de gabinete y coordina la gestión diaria de la Santa Sede, con acceso directo al pontífice.

Estará reemplazando al venezolano Edgar Peña Parra, quien ahora será enviado como nuncio apostólico a Venezuela.

¿Por qué es clave el nuevo cargo de Paolo Rudelli?

El cargo de sustituto en la Secretaría de Estado es considerado uno de los más poderosos dentro del Vaticano, solo por debajo del propio papa y del secretario de Estado, actualmente Pietro Parolin. Esta dependencia es el eje central de la diplomacia vaticana y actúa como el “ministerio de relaciones exteriores” de la Santa Sede.

Desde esta posición, Rudelli tendrá la responsabilidad de coordinar asuntos internos, gestionar comunicaciones estratégicas y servir como enlace directo con el Papa. Su rol es clave en la toma de decisiones y en la interlocución con gobiernos y actores internacionales, lo que eleva su influencia a nivel global.

La llamada del Santo Padre León para colaborar estrechamente en el ejercicio de su misión suprema como sustituto de la Secretaría de Estado es un gesto de confianza inmerecida que me honra profundamente.

¿Quién es Paolo Rudelli?

En julio de 2023, el papa Francisco nombró a Rudelli como nuncio apostólico en Colombia. Antes de llegar al país venía cumpliendo con esta representación pontificia desde el 25 de enero del año 2020 en Zimbabue.

Nació el 16 de julio de 1970 en la localidad de Gazzaniga, Italia. Fue ordenado presbítero el 10 de junio de 1995 para la Diócesis de Bérgamo. Es licenciado en Derecho Canónico y Doctor en Teología Moral de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

Ingresó al Servicio Diplomático de la Santa Sede el 1de julio de 2001. Desde entonces ha ejercido como representante de la Santa Sede en distintos organismos. Estuvo sirviendo en las nunciaturas apostólicas de Ecuador y Polonia, así como en la Secretaría de Estado durante varios años, concretamente en la Sección para los Asuntos Generales.