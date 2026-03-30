Dólar en Colombia tocó mínimos de hace un mes: así abrió hoy 30 de marzo

El precio del dólar en Colombia abrió la jornada de este lunes 30 de marzo con una leve caída, manteniéndose estable frente a días recientes.

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La divisa estadounidense inició en $3.659,60, lo que representa un descenso de $29,29 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.668,89.

Durante los primeros movimientos del día, el dólar registró un comportamiento plano, con un mínimo y máximo idéntico de $3.659,60.

TRM del 30 de marzo y comportamiento reciente del dólar

La cotización del dólar en Colombia para el lunes 30 de marzo del 2026 se mantuvo inalterada. Así lo confirman los datos oficiales, que ubican la TRM en $3.668,89, sin variaciones frente al día anterior.

Sin embargo, al analizar el comportamiento en diferentes periodos, sí se evidencian cambios importantes. Frente al mismo día de la semana anterior, la moneda estadounidense cayó un 0,97% (35,98 pesos). En comparación con el mes pasado, la reducción es del 2,59% (97,41 pesos).

La tendencia también es a la baja si se observa el inicio del año, con una caída acumulada del 2,35% (88,19 pesos). Aún más marcada es la diferencia frente al mismo día de 2025, cuando el dólar estaba considerablemente más alto: hoy se ubica 12,49% por debajo, es decir, 523,68 pesos menos.

¿Qué significa este nivel del dólar para la economía?

El comportamiento estable del dólar puede ser una señal de calma en el mercado cambiario, aunque expertos suelen advertir que estos movimientos dependen de factores externos como el precio del petróleo, decisiones de tasas de interés y el contexto internacional.

Por ahora, el dólar se mantiene en un rango moderado, lo que puede impactar de forma positiva en importaciones y costos de productos, pero también genera retos para sectores exportadores.