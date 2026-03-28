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Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 28 de marzo de 2026

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marzo 28 de 2026
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  • ‘Una deuda con ellas’. En Noticias RCN revisamos el alarmante panorama de violencia intrafamiliar en Bogotá: hay seis casos cada hora. ¿En qué estamos fallando?
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