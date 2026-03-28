Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 28 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 28 de 2026
09:07 p. m.
09:07 p. m.
- Los presuntos responsables del secuestro de Diana Ospina, en Bogotá, fueron detenidos y presentados ante un juez. Aceptaron cargos por secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado.
- ‘Una deuda con ellas’. En Noticias RCN revisamos el alarmante panorama de violencia intrafamiliar en Bogotá: hay seis casos cada hora. ¿En qué estamos fallando?
- Proyecto de ley busca poner restricciones al uso de celulares para los menores de 16 años dentro de los colegios en el país.