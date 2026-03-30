Prontuario criminal de los hermanos que secuestraron a Diana Ospina: detalles inéditos del caso

La captura de dos hermanos señalados de secuestrar y robar a una mujer en Bogotá dejó al descubierto no solo la forma en que operaban, sino también un historial delictivo que, según las autoridades, ya venía marcado por delitos como hurto agravado y porte ilegal de armas.

Se trata de alias Pachanga y ‘Pablito’, identificados como Diego Armando, de 33 años, y Juan Pablo, de 21, respectivamente.

Ambos fueron ubicados tras una investigación que incluyó el análisis de más de 60 mil datos, 12 horas de grabaciones de video y entrevistas a testigos, lo que permitió reconstruir con detalle el secuestro de Diana Ospina, ocurrido la madrugada del pasado 22 de febrero.

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El prontuario de alias Pachanga y ‘Pablito’, los secuestradores de Diana Ospina

De acuerdo con el informe de la Policía Metropolitana de Bogotá, alias Pachanga figuraba como cabecilla de la estructura y uno de los ejecutores del ‘paseo millonario’ del que fue víctima la mujer.

Para el momento de los hechos, se encontraba bajo detención domiciliaria por hurto, delito por el que ya había cumplido tres años en prisión.

Su hermano, alias Pablito, quien habría salido de la cárcel seis meses antes, cumplía un rol clave como conductor del taxi y perfilador de la víctima.

Detalles inéditos del secuestro de Diana Ospina al salir de Teathron

La investigación reveló que el plan comenzó en la localidad de Chapinero, cuando ‘Pablito’ recogió a la mujer a la salida de un establecimiento nocturno.

Bajo la apariencia de un servicio de transporte, la trasladó hasta su vivienda en el barrio Santa María del Lago, donde fue interceptada por dos hombres, entre ellos ‘Pachanga’.

A partir de ese momento, inició un recorrido forzado por distintas zonas de la ciudad, mientras los delincuentes accedían a sus recursos económicos. El seguimiento al GPS del taxi permitió trazar la ruta: primero se desplazaron hacia la calle 170, en Suba, y luego atravesaron varias localidades, entre ellas Bosa, San Cristóbal y Juan Rey, en Usme.

Fue en este último punto donde la víctima permaneció retenida en una vivienda durante aproximadamente 43 horas.

Durante ese tiempo, los captores le sustrajeron cerca de 50 millones de pesos mediante transacciones en diferentes entidades financieras, bajo la presunción de que contaba con una alta capacidad económica.

Según el informe, cambiaban de residencia cada cuatro o cinco días, evitaban portar documentos de identificación, no utilizaban redes sociales y se comunicaban a través de líneas telefónicas con números internacionales.

Alias Pablito intentó desviar la investigación al presentarse voluntariamente ante el Gaula un día después del secuestro, entregando información falsa con el objetivo de desorientar a los investigadores y evitar ser vinculado al caso.

La presión de las autoridades y el avance de la investigación llevaron a que los responsables decidieran abandonar a la víctima en la vía hacia Choachí, donde posteriormente fue ubicada por personal de atención del sector.

Así ubicaron a los secuestradores de Diana Ospina

El seguimiento permitió ubicar finalmente a los hermanos en las localidades de Kennedy y San Cristóbal, donde fueron capturados en vía pública.

En el procedimiento les incautaron dos teléfonos celulares que ahora hacen parte del material probatorio para fortalecer el caso en su contra.

Tras su detención, un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanzan los procesos judiciales por su presunta responsabilidad en estos hechos.